Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 21.08.2023 20:25

Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe
[Fotograf: AA]

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

11 sezon sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor ligin ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplamanda 1-1 berabere kaldı.

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ise Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Fred ile Cengiz Ünder ilk kez sahada
Fenerbahçe'de Fred ile Cengiz Ünder ilk kez sahada

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Volkan Bayarslan, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Alim Öztürk, Bola, Zeki Yavru, Fofana, Ntcham, Emre Kılınç, Schindler, Taylan Antalyalı, Laura.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.

ETİKETLER
Fenerbahçe Samsunspor Süper Lig
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü Adana Demirspor karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:34
Merkezi yönetim brüt borç stoku 5 trilyon 823 milyar lira oldu
21:18
Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
21:28
Rize'de sağanak: 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
21:07
e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı
20:36
Çin'de Eris varyantı COVID-19 vakalarında hakim hale geldi
20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi: Ne hukukidir, ne insanidir
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilen kentlerin sayısı artıyor
FOTO FOKUS
Erzurum'da yolcu otobüsünde yangın
Erzurum'da yolcu otobüsünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ