Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

11 sezon sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor ligin ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplamanda 1-1 berabere kaldı.

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ise Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Volkan Bayarslan, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Alim Öztürk, Bola, Zeki Yavru, Fofana, Ntcham, Emre Kılınç, Schindler, Taylan Antalyalı, Laura.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.