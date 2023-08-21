Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
11 sezon sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor ligin ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplamanda 1-1 berabere kaldı.
Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe ise Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.
Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Volkan Bayarslan, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar.
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Alim Öztürk, Bola, Zeki Yavru, Fofana, Ntcham, Emre Kılınç, Schindler, Taylan Antalyalı, Laura.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.