Samsunspor Sivasspor karşısında

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, EMS Yapı Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.