Samsunspor İstanbulspor'u ağırlayacak

19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek.

Çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini taraftarı önünde almayı hedefliyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İstanbulspor ise rakibi gibi 2023-2024 sezonundaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Sarı siyahlılar, Süper Lig'deki ilk iki maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

İstanbulspor'un geçen hafta oynayacağı mücadele ise rakibi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki maçı nedeniyle ertelenmişti.

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Yunus Emre Çift, Drongelen, Bennasser, Schindler, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Fofana, Emre Kılınç, Laura.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Vefa Temel, Loshaj, Rroca, Emir Kaan Gültekin, Nda, Jackson, İbrahim Yılmaz.