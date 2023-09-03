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Spor
TRT HABER / AA 03.09.2023 18:30

Samsunspor İstanbulspor'u ağırlayacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün İstanbulspor'u ağırlayacak.

Samsunspor İstanbulspor'u ağırlayacak

19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek.

Çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini taraftarı önünde almayı hedefliyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Samsunspor İstanbulspor'u ağırlayacak

İstanbulspor ise rakibi gibi 2023-2024 sezonundaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Sarı siyahlılar, Süper Lig'deki ilk iki maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

İstanbulspor'un geçen hafta oynayacağı mücadele ise rakibi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki maçı nedeniyle ertelenmişti.

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Yunus Emre Çift, Drongelen, Bennasser, Schindler, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Fofana, Emre Kılınç, Laura.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Vefa Temel, Loshaj, Rroca, Emir Kaan Gültekin, Nda, Jackson, İbrahim Yılmaz.

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