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Spor
TRT SPOR/AA 29.09.2023 17:00

Samsunspor Gaziantep FK ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Samsunspor Gaziantep FK ağırlıyor

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

TRT Radyo 1'den karşılaşmayı canlı takip edebilirsiniz...

Samsunspor Gaziantep FK ağırlıyor

Sezona EMS Yapı Sivasspor beraberliğiyle başlayan Karadeniz ekibi Yılport Samsunspor, son 4 maçta mağlup oldu. Kötü gidişat sonrasında teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

1 puanla haftaya son sırada giren kırmızı beyazlılar, bu karşılaşmaya Emre Bayraktar yönetiminde çıkacak.

Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Gaziantep FK ise bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 3 puanla 18. sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

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Gaziantep FK Samsunspor Süper Lig
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