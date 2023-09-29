Samsunspor Gaziantep FK ağırlıyor

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

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Sezona EMS Yapı Sivasspor beraberliğiyle başlayan Karadeniz ekibi Yılport Samsunspor, son 4 maçta mağlup oldu. Kötü gidişat sonrasında teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

1 puanla haftaya son sırada giren kırmızı beyazlılar, bu karşılaşmaya Emre Bayraktar yönetiminde çıkacak.

Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Gaziantep FK ise bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 3 puanla 18. sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok