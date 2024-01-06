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Spor
TRT HABER / AA 06.01.2024 18:55

Samsunspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Samsunspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetiyor.

Samsunspor, ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Ligde topladığı 15 puanla 18. sırada yer alan Samsun ekibi, puan cetvelinde hemen üstünde bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, 17. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Samsunspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, A. Bora Özkara, Bahtiyar Birinci.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Soner Gönül, Alim Öztürk, Satka, Haluk Mustafa Tan, Taylan Antalyalı, Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji.

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Paoletti, Rohden, Lasagna, Eysseric, Can Keles, Güven Yalçın.

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