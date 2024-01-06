Samsunspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetiyor.
Samsunspor, ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.
Ligde topladığı 15 puanla 18. sırada yer alan Samsun ekibi, puan cetvelinde hemen üstünde bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, 17. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, A. Bora Özkara, Bahtiyar Birinci.
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Soner Gönül, Alim Öztürk, Satka, Haluk Mustafa Tan, Taylan Antalyalı, Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji.
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Paoletti, Rohden, Lasagna, Eysseric, Can Keles, Güven Yalçın.