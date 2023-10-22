Samsunspor Başakşehir'i ağırlıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 7 puanla 15. sırada bulunuyor.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son 6 maçını kaybeden Samsunspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Soner, Satka, Van Drongelen, Tait, Tirpan, Holse, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Ercan Kara, Moundilmadji.
Başakşehşir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Duarte, Opoku, Berkay, Aleksic, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Keny.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Hakan Karabalcık