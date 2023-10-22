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Spor
TRT SPOR/AA 22.10.2023 18:23

Samsunspor Başakşehir'i ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Samsunspor Başakşehir'i ağırlıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...

Samsunspor Başakşehir'i ağırlıyor

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son 6 maçını kaybeden Samsunspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Soner, Satka, Van Drongelen, Tait, Tirpan, Holse, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Ercan Kara, Moundilmadji.

Başakşehşir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Duarte, Opoku, Berkay, Aleksic, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Keny.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Hakan Karabalcık

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