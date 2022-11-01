Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Porto, B Grubu'nu lider tamamladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son karşılaşmasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Porto, grubu lider tamamladı.
B Grubu'nda, Belçika takımı Club Brugge ise deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu 11 puanla ikinci sırada bitirdi.
Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Porto ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi.
Bayer Leverkusen ise grubu 5 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Atletico Madrid ise 5 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya erken veda etti.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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