Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya geliyor.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz'un yönettiği müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayınlanıyor.

Manchester City'nin final yolu

Manchester City, Porto, Olympiakos ve Marsilya ile mücadele ettiği grubu 16 puanla ilk sırada tamamladıktan sonra sırasıyla Mönchengladbach, Dortmund ve PSG'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Manchester City, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

11 maçı kazanan City, 1 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu süreçte 25 gol atan Manchester temsilcisi, kalesinde ise 4 gol gördü.

Chelsea'nin final yolu

Chelsea ise Sevilla, Krasnodar ve Rennes ile mücadele ettiği grubu 14 puanla lider tamamladıktan sonra sırasıyla Atletico Madrid, Porto ve Real Madrid'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, düelloyu kazanarak tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor.

Chelsea ise 2011-2012 sezonunda yakaladığı başarıyı tekrarlamayı ve tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı hedefliyor. Thomas Tuchel'in öğrencileri, final yolunda sadece tek yenilgi yaşadı.

Londra temsilcisi, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Ederson'un pasıyla savunmanın sarkan Sterling, sol çaprazdan dar açıdan vuruşunu yaptı. Mendy topu çelmeyi başardı.

WERNER VURAMADI 10. dakikada sol kanattan sıfıra inen Havertz'in ön direğe kestiği topa Werner hamle yaptı. Ama istediği vuşuru yapamadı.

10. dakikada hızlı gelişen Manchester City atağında Sterling ceza sahasının sol çaprazından arka direğe yerden bir pas gönderdi. Chilwell son anda araya girip tehlikeyi önledi.

14. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Mount, Werner'i topla buluşturdu. Werner'in vuruşunda top kaleci Ederson'un üzerine gitti.

Stat: Estadio do Dragao.

Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar.

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, İlkay Gündoğan, Oleksandr Zinchenko, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Philip Foden, Raheem Sterling.

Chelsea: Edouard Mendy, Antonio Rüdiger, Thiago Silva, Ben Chilwell, Reece James, Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kante, Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner.