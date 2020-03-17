Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA, EURO 2020'yi erteleme kararından sonra Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarını da erteledi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin ise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.
Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Stadyum'unda oyanancaktı.
Etiketler: UEFA son dakika şampiyonlar ligi Avrupa LİgiSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 16:42
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