Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı konusunda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, görüşmelerine devam eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile buluşacak.

Toplantının ardından da Bilim Kurulu ile görüşme yapılacak ve yol haritası çizilecek.