Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Sağlık Bakanı Koca, TFF Başkanı ile görüşecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün bir araya gelecek. Futbolun geleceğinin konuşulacağı toplantının ardından Bilim Kurulu ile görüşme yapılacak ve yol haritası çizilecek.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı konusunda çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, görüşmelerine devam eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile buluşacak.
Toplantının ardından da Bilim Kurulu ile görüşme yapılacak ve yol haritası çizilecek.
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