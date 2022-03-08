Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, FIFA ve UEFA kararlarını CAS'a taşıdı
[Fotoğraf: AA]
Rusya Futbol Federasyonu, erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova'yı etkileyen men kararlarını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu'nun 28 Şubat'taki FIFA ve UEFA kararlarını temyize götürdüğünü açıkladı.
İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edildi.
Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Almanya kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise turnuvanın dışında kaldı.
Etiketler: CAS Dünya Kupası FIFA Rusya UEFA Avrupa Ligi
Son Haberler
- 23:05
- 22:54
- 23:03
- 22:37
- 22:34
Sıradaki Haber
Kulüpler Birliği'nden açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz