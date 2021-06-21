3 puanla 3'üncü sırada yer alan Rusya ile henüz puanla tanışamayan ve son basamakta bulunan Danimarka karşı karşıya gelecek.

Parken Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'da başlayacak.

Rusya ile Danimarka tarihlerindeki ikinci maça çıkacak. İki takım daha önce 2012 yılında karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 Danimarka kazandı.