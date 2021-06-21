Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Rusya-Danimarka maçı TRT SPOR'da
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu son maçında bugün Rusya ile Danimarka karşılaşacak. Mücadele TRT SPOR, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanacak.
3 puanla 3'üncü sırada yer alan Rusya ile henüz puanla tanışamayan ve son basamakta bulunan Danimarka karşı karşıya gelecek.
Parken Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'da başlayacak.
Rusya ile Danimarka tarihlerindeki ikinci maça çıkacak. İki takım daha önce 2012 yılında karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 Danimarka kazandı.
Etiketler: Euro2020
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