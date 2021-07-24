Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Rukiye Yıldırım'ın rakibi Iglesias Cerezo
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo ile karşılaşıyor.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez karşısında ilk devreyi 12-7, ikinci devreyi 19-17, final setini ise 31-30 kazanarak yarı finale çıkmıştı.
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Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde
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