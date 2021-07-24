Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Rukiye Yıldırım bronz madalya için yarışacak
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo'ya yenildi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanyol rakibi Adriana Iglesias’a 39-19 mağlup olarak final şansını kaybetti.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 24, 2021
Temsilcimiz bronz madalya için represaj maçı yapacak. pic.twitter.com/OIM8FKbRlj
Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez karşısında ilk devreyi 12-7, ikinci devreyi 19-17, final setini ise 31-30 kazanarak yarı finale çıkmıştı.
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Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım yarı finalde
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