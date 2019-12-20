Roberto Carlos: Fenerbahçe maçı kazanacak20 Aralık 2019 Cuma 15:55 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 15:57
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Carlos, "Ne olursa olsun evinde taraftarıyla Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim" dedi.
Fenerbahçe'de futbol oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörlük yapan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar."
Carlos, sarı-lacivertli ekibin galibiyeti elde edeceğini ifade etti.
"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."
Kaynak: DHa