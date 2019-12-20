Fenerbahçe'de futbol oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörlük yapan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar."

Carlos, sarı-lacivertli ekibin galibiyeti elde edeceğini ifade etti.

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."

Kaynak: DHa