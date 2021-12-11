Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Rizespor Göztepe'yi konuk ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi ağırlıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor
Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.
Ligde çıktığı 15 maçta sadece 3 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen Çaykur Rizespor, topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Göztepe Süper Lig
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