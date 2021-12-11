Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor

Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Ligde çıktığı 15 maçta sadece 3 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen Çaykur Rizespor, topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.