Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor'un rakibi Göztepe
Süper Lig'in 12. haftasında bugün Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.
Ligde 3 haftadır galip gelemeyen Çaykur Rizespor, 12 puanla 15. sırada yer alıyor.
Ligde hafta için oynanan 7. hafta erteleme maçında lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Göztepe, haftaya 18 puanla 5. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Kubilay, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Cherif.
Etiketler: Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor
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