Rizespor'un rakibi Fenerbahçe

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligde son hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Rizespor, 36 puan ile 6. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü.
Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.
Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada rakibinden sıyrılan Szymanski'nin ceza yayı üzerinden pasında Dzeko'nun vuruşunda, Mocsi'den seken topu kaleci Tarık Çetin yatarak direk dibinden kornere çeldi.
23. dakikada Hojer'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic sağına yatarak topu kontrol etti.
GOL - 27. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'nin ceza yayı üzerine çevirdiği topu Akintola, yine kafayla savunmanın arkasına aşırdı. İyi hareketlenen Minchev'in yerden sektirerek şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
45+2. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Çaykur Didi Stadı
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Erdem Bayık.
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Muammer Sarıkaya, Benhur Keser (Dk. 28 Zeqiri), Akintola, Olawoyin, Minchev.
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 46 Serdar Dursun), Tadic, Dzeko.
Sarı kartlar: Dk. 13 Muammer Sarıkaya, Dk. 19 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) Dk. 45+1 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
Gol: Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor)