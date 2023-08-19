Rizespor'un rakibi Alanyaspor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'de başlayan mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetiyor.

İlhan Palut yönetimindeki Rizespor seyircisi önünde ilk sınavını verecek. Karadeniz ekibinde hedef evinde galip gelmek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, ligde averajla 15. sırada yer alıyor.

Corendon Alanyaspor ise lige galibiyet ile başladı. Sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Güney ekibi maçı 2-0 kazandı. Güney ekibi, Çaykur Rizespor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

12. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Halil İbrahim Pehlivan’ın vuruşu ile top savunma oyuncusundan sekerken topla buluşan Olawoyin’in şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Altin Zeqiri’nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak kurtardı.

34. dakikada Alanyaspor defans hattını zorlayan Çaykur Rizespor’da sol kanattan topla buluşan Altin Zeqiri’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan yapılan ortayı karşılayan Eduardo’nun vuruşu ile top üstten auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Anıl Yaşar, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Benhur Keser, Mary.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Novais, Eduardo, Anderson.

Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Özdemir (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Richard (Corendon Alanyaspor)