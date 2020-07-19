Haber Giriş: Kaynak: AA
Rizespor'un konuğu Yeni Malatyaspor
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 33. haftasında kümede kalmayı yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
İki takımda geride kalan 32 haftada 32 puan topladı.
Kümede kalmayı yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf son hafta öncesi önemli bir avantaj elde edecek.
Yeni Malatyaspor 15. sırada haftaya girerken, Çaykur Rizespor 16. sırada yer alıyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, 2-0'lık skorla kazanmıştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Muhtemel 11'ler
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Ivanildo Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Boldrin, Samudio, Diomande, Skoda.
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Fofana, Murat Yıldırım, Umut Bulut.
Etiketler: süper lig çaykur rizespor BtcTurk Yeni MalatyasporSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:19
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