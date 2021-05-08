Rizespor Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Ligdeki son maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen yeşil-mavililer, 45 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 4-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 6. dakikada Meriah'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı vuruşuna hükmetti. Aynı dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında, top filelere gitti. 0-1.
19. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Skoda'nın dönüp vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
GOL - 24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ceza sahası içerisine ortasında Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topu, Hadebe kafa ile filelere gönderdi. 0-2.
38. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası üzerine ortasında Sabo'nun kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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