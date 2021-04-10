Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Küme düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes almak isteyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve öğrencileri 35 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçtan üç puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un 57 puan var.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor'dan dış sahada 166 günlük yenilmezlik serisi

Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor.

Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha maçında rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor, söz konusu 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Karadeniz derbisini TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.