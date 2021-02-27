Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Rizespor Sivasspor'u konuk ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.
Süper Lig'de oynadığı 25 müsabakanın 6'sını kazanıp, 9'unda berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 27 puanla 15. durumda.
Ligde çıktığı 24 maçtan 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Sivasspor ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Çaykur Rizespor Sivasspor Süper Lig
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