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Spor
TRT HABER / AA 21.12.2023 16:35

Rizespor Pendikspor ile karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Rizespor Pendikspor ile karşılaşıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Ligin kalan bölümünde çıktığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Çaykur Rizespor 22 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Pendikspor ise Çaykur Rizespor karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Bu sezon oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Rizespor Pendikspor ile karşılaşıyor

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada Pendikspor öne geçti. Savunmanın hatasında Lusamba'nın derinlemesine pasına iyi hareketlenen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdikten sonra sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-1.

GOL - 16. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Topu uzaklaştırmakta ağır davranan savunmanın hatasından yararlanan Gaich'in ceza yayı üzerinde iki oyuncudan kurtulduktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'ün solundan ağlarla buluştu: 1-1.

GOL - 41. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü yakaladı. Muhammet Taha Şahin'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Benhur Keser, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra önde olan kaleci Burak Öğür'ün üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi: 2-1.

GOL - 45+1. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Benhur Keser'in ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic, sol ayak içi plase ile ön direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Midtsjö, Thuram, Halil Akbunar, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 16 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 Varesanovic (Çaykur Rizespor),

Sarı Kartlar: Dk. 23 Welinton, Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor)

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

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