Rizespor Pendikspor ile karşılaşıyor

Bu sezon oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

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