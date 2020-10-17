Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Ligdeki ilk 4 maçında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde bir haftayı bay geçen ve 3 maça çıkan MKE Ankaragücü, istediği başlangıcı yapamadı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki başkent temsilcisi, ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'a yenilirken, Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı.

Gol yollarında da sıkıntı çeken ve sadece ligin ilk haftasında rakip fileleri bir kez havalandırabilen MKE Ankaragücü, haftaya 1 puanla 20. sırada girdi.

Stat: Çaykur Didi.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven.