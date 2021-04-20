Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Rizespor Konyaspor ile karşılaşıyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Özgür Yankaya yönetiyor.
Ev sahibi Çaykur Rizespor 39 puanla 13. sırada bulunuyor. Küme düşme hattının 6 puan uzağında bulunan Rize ekibi, kalan haftalarda korkulu rüya görmemek için bu karşılaşmadan 3 puanla dönmek istiyor.
İttifak Holding Konyaspor ise 41 puanla 12. sırada yer alıyor. Son 3 haftada galibiyet alamayan yeşil siyahlılar bu maçla 3 puan hasretine son vermek istiyor.
Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Çaykur Rizespor Konyaspor Süper Lig
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