Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Rizespor Kayserispor'u ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor.
Son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 28 puanla 15. sırada yer alıyor.
Hes Kayserispor'un ise 25 puanı bulunuyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 16. sırada konumlanıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Çaykur Rizespor Kayserispor Süper Lig
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