Rizespor Hatayspor ile karşılaşıyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.
Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, ligde üç maç sonunda 1 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 3 lig maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Hatayspor haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Alper Potuk, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Lebogang Phiri, Fabricio Baiano, Yannick Bolasie, Joel Pohjanpalo,
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Mohammed Kamara, Ayoub El Kaabi.
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