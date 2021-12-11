Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.

Göztepe'de Halil Akbunar 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Ligde çıktığı 15 maçta sadece 3 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen Çaykur Rizespor, topladığı 10 puanla son sırada yer alıyor.

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, 3 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının yazılı olduğu formayı Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a hediye etti.

Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarları geçtiğimiz hafta 5,5 aylık bebeğini anne karnında kaybeden İrfan Can Eğribayat'a "Başın sağolsun" tezahüratları ile destek verdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında Atakan Çankaya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boyd'un dönüp vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Boldrin'in sol taraftan pasında orta sahada topla buluşan Baiano'nun yaklaşık 40 metre sürdükten sonra yerden pasında ceza sahası üzerinde Atakan Çankaya araya girerek topu yavaşlattı. Bu oyuncu yeniden topu kazandıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokovic, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lourency, Jahovic

Gol: Dk. 40 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 18 Selim Ay (Çaykur Rizespor)