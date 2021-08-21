Rizespor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.
Çaykur Rizespor ilk hafta karşılaştığı Beşiktaş deplasmanında puan aradı. Güçlü rakibine 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, ligin ilk haftasını puansız kapattı.
Teknik direktör Bülent Uygun'un öğrencileri Fatih Karagümrük maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.
Vavacars Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmana moralli geldi. Ligin ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübünü konuk eden İstanbul ekibi, rakibini 3-2 mağlup etmişti.
Karagümrük'te tek hedef zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo.
Vavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.