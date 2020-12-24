Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Antalyaspor'u konuk edecek
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Mücadele öncesi ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor'un 15 puan topladı.
Başkent ekibi Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi ile 17 puanda bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Süper Lig Çaykur Rizespor Antalyaspor
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