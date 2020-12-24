Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Mücadele öncesi ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor'un 15 puan topladı.

Başkent ekibi Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi ile 17 puanda bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...