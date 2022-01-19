Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.

23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına giderken, maçın bugün oynanmayacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair açıklamayı daha sonra yapacak.

Son maçında sahasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor, 21 karşılaşma sonunda 18 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 3-2 kazanmıştı.