Rizespor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rizespor, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.
29 puanlı Yukatel Adana Demirspor da zorlu Rize deplasmanından kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Olawoyin, Minchev, Gaich.
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun, Stambouli, Cisse, Yusuf Erdoğan, Akintola, Michut, Emre Akbaba.