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Spor
TRT HABER / AA 13.01.2024 18:50

Rizespor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Rizespor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rizespor, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

29 puanlı Yukatel Adana Demirspor da zorlu Rize deplasmanından kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. 

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Rizespor Adana Demirspor'u ağırlıyor

Stat: Çaykur Didi 

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Olawoyin, Minchev, Gaich.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun, Stambouli, Cisse, Yusuf Erdoğan, Akintola, Michut, Emre Akbaba.

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Adana Demirspor Çaykur Rizespor Süper Lig
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