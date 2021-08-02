Olimpiyatların 10. gününde, Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

Buruk bronz madalya sevinci:

Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Rıza Kayaalp buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Bronz madalya mücadelesinin ardından açıklamada bulunan Rıza Kayaalp, "Buruk bir sevinç yaşayarak tarihe geçmiş oldum. Güreşte ikinci kez 3 olimpiyat madalyası kazanmış sporcu olarak tarihe geçmek nasip oldu ama altın madalya olmadı." dedi.

Oyunlarda elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti;

Kazanamadığım için üzülüyorum. Elimden gelen her şeyi yaptığım için bir yandan üzülmüyorum. Böyle tarihe geçmek de varmış. Yeteneğimizi ülkemizin hizmetine sunmak bizim birinci görevimizdi. Bunu layığıyla yapabildiysek ne mutlu bize. Şimdiye kadar zaten birçok Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Üçüncü kez de olimpiyat madalyasına sahip oldum. Daha ne yapabilirim ki, altın madalya eksik.

Bir bronz madalya da kadınlar 76 kiloda

Kadınlar 76 kiloda ise milli güreşçi Yasemin Adar, Makuhari Messe'deki repesaj maçında önce Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.

Adar, bronz madalya maçında da Kırgız Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Adar, güreşte olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.