Kariyerinde 11 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan, olimpiyatlarda bir gümüş, iki de bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

"Olimpiyattan sonra ilk büyük müsabakamdı. Tabii ki hedefim rekorumu geliştirmek ve ülkeme tekrardan bir altın madalya daha kazandırmaktı. Zaten her zaman hedefi olan, başarıyı isteyen, başarı için çok çalışan bir sporcuyum. Hangi başarıyı kazanırsam kazanayım asla onunla yetinmeyen, her zaman ülkesine yeni bir başarı daha kazandırmak isteyen bir sporcuyum. Çünkü ben bunu küçüklüğümden bu yana aklıma kazıyan biriyim. Bu işi bırakana kadar zirvede olmak, ülkeme kazandırabildiğim kadar madalya kazandırmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olabileceğime de inanıyordum. Hangi rakip olursa olsun fark etmezdi. 6 dakika tam kapasite gücümü kullanabilecek performansım vardı. Yeni bir şampiyonluğu daha ülkeme kazandırdım."

Adını Avrupa güreş tarihine yazdırmak istiyor

Grekoromen stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olan Rıza, 12 kezle tüm zamanların en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan ismi Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmayı hedeflediğini vurguladı.

"Budapeşte'de 11. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Aleksandr Karelin'in Avrupa rekoruna bir şampiyonluk kaldı. İkimizin de 12 finali var, benim bir ikinciliğim var. Böylesine saygı duyulan büyük bir güreşçinin Avrupa rekorunu egale etmek ve kırmak güzel olur. Benim için de yeni bir hedef oldu."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rıza, en büyük motivasyon kaynağını anlattı.

"Şunu her zaman dile getiriyorum; en büyük motivasyonum, beni köyden alıp güreş eğitim merkezinde yememi, içmemi, yatmamı, çalışmamı sağlayan devletimize olan vefa borcum. Bunu her zaman vurguluyorum. Bu kadar daha madalya alsam vefamı ödeyemem. Benim en büyük motivasyonumda o."

"Problemlerin çözülebileceğine inanıyorum"

Avrupa Şampiyonası öncesi federasyonla bir takım anlaşmazlıklar yaşadıklarını dile getiren Rıza, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

"Ufak bir takım sıkıntılar oldu ama her zaman o sıkıntıların giderilebileceğini, birlik ve beraberlik içerisinde olabileceğimize inanan bir sporcuyum. Sonuçta biz aynı bayrak için mücadele etmişiz, aynı teri dökmüşüz, birlikten güç doğar. Bazı ufak problemlerin çözülebileceğine inanıyorum. Yeter ki herkes birbirine bir, iki, üç adım gelebilsin. Biz iki yıl sonra zaten bu işi bırakacağız. Federasyon başkanı kim olursa olsun, yeter ki bize destek olsunlar, bizler de minderde karşılığını fazlasıyla vermeye çalışalım. Zaten ben vefalı bir insanım. Vefamı her zaman göstereceğim. Bence halledilebilecek konular."

Rıza, milli güreşçi Taha Akgül'ün de bu süreçte üzüldüğünü belirtti.

"Her zaman Taha'nın da yanında olacağım ama çözülmeyecek sorunlar değil. Camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birlik olursak ata sporumuzu daha ileri taşırız."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rıza, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından güreşi bırakacağını söyledi.

"Sonuçta bu işi herkes bıraktı, biz de bırakacağız. Bu bayrağı şampiyonlukla devretmek, 2-3 yıl yenilip de bırakmak değil, şampiyon olup öyle devretmek istiyoruz. Bizden sonra da inşallah rekorlarımızı kırabilecek şampiyonlar çıkar. Futbolda nasıl yabancı takımı yendiğimizde seviniyorsak, güreş de benim için öyle. Her kardeşimin şampiyonluğuyla gurur duyuyorum. İnşallah bizden sonra da bizim gibi gittiği her yerde madalya kazanan, ülkemize şampiyonluklar getiren bir nesil gelir. Sonuçta gayemiz bayrak, bunu unutmamalıyız. Buradaki tek gayemiz bayrak, vatan, millet olunca o kavganın unutulması gerekiyor. Öyle düşünen biriyim, inşallah da her şey düşündüğüm gibi olur. İnşallah bayrağımız her zaman göndere çekilecektir."

Madalya koleksiyonunu Paris'te tamamlamaya çalışacak

"Kariyerimdeki tek eksik olimpiyat altın madalyası. Onun dışında bir eksik yok. Sonuçta sadece Avrupa, dünya değil, askeri oyunlar, üniversiteler olsun güreş adına düzenlenmiş aklınıza gelebilecek tüm şampiyonalarda Allah'a şükürler olsun altın madalya sahibi oldum. Bütün şampiyonalarda altın madalyam var, bir tek olimpiyat altın madalyam eksik."

"Olimpiyat şampiyonluğu hayallerine giriyor mu?"

"Giriyor, o farklı bir şey. Olimpiyat senesi onunla yatıp onunla kalktığım oluyor. İnşallah kızım Ay Vera'nın hafızasında kalabileceği şekilde bir olimpiyat şampiyonluğu yaşarız."

"Olimpiyat hayaliyle başladığımız bu işi olimpiyat şampiyonluğuyla bitirmek güzel bir duygu olur." diyen Rıza, Paris 2024'te altın madalya kazanarak kariyerini zirvede bırakmak istediğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Sırtını kolayca yere getiren tek kişi Ay Vera

Rıza, kızı Ay Vera'nın güreşe hevesli olduğunu dile getirdi.

"Hadi kızım güreşelim' dediğimde önce annesine saldırıyor. Annesini yere indiriyor sonra bana geliyor. Biraz direnç gösterince ağlar gibi yapıyor, sonra dayanamıyorum, tabii sırtımızı kolayca yere getiren tek kişi. Ben de hemen tuş pozisyonuna geliyorum."

Rıza, kızının 6 aylıktan bu yana minderin üzerinde yer aldığına işaret etti.

"Antrenman yaparken bana da ayak uyduruyor. Hareketleri yapmayı çalışıyor, görsel hafızası da iyi. Güreşçi mi olur başka sporu mu ister bilmiyorum ama babası olarak kızımın sporda şampiyon olması beni gururlandırır. Belki de daha çok heyecanlandırır."

"Taha ile faydalı antrenmanlar yaptık"

Rıza, Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi Taha Akgül ile birlikte çalıştıklarına değindi.

"Taha ile faydalı antrenmanlar yaptık. Elenseden dolayı benim boynum epey bir gelişti. Bizde elense olayı fazla yok. Taha güreşirken elenseyi çok seviyor. Boynum çok güçlendi. Ben de üst taraftan saldırıp onu öyle geliştirdiğimi düşünüyorum. Birbirimize faydalı olduk."

Rıza Kayaalp, Taha'nın ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmasını gönülden istediğinin altını çizdi.

"Taha 9. kez Avrupa şampiyonu oldu. Taha da 2024 Paris Olimpiyatları'nı hedefliyor. Geçen Taha ile muhabbetimiz oldu; '2024'ten sonra bırakırım.' diyor. 'İnşallah ikinci olimpiyat şampiyonluğun nasip olur.' dedim. İnşallah Paris'te ikimiz de şampiyon oluruz ve güle güle bu işi zirvede bırakırız."

Rıza, "Taha ile aranızda jübile maçı olur mu? sorusunu ise "İkimiz olimpiyat şampiyonu olalım da yaparız, yeter ki olalım. Bir grekoromen, bir serbest müsabakası yaparız. Güzel olur." şeklinde yanıtladı.