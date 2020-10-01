UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, play-off turu maçlarıyla devam ediyor. Play-off turu, 21 mücadeleye sahne olacak ve tüm karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

Portekiz ekibi, önceki turlarda Borac Banja Luka ve Beşiktaş'ı eledi. Milan ise Shamrock Rovers ve Bodo Glimt'i eleyerek adını play -ff turuna yazdırdı.

Ligde sezona galibiyetlerle başlayan İtalyan devi, başarılı formunu Avrupa Ligine de taşımayı hedefliyor..

Son zamanlardaki performansıyla yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu, Rio Ave karşısında da Milan'ın en önemli kozlarından biri olacak.

Eleme turlarındaki iki maçta da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, ilk maçta 1, ikinci maçta da attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu.