Rejimin saldırılarından kaçan aileler, Türkiye sınırına yakın, İdlib'e bağlı Sarmada köyündeki kampa sığındı.

TRT Haber, 5 bine yakın kişinin yaşadığı kampta yaşanan zorlukları görüntüledi.

"Soba yok, battaniye yok nasıl ısıtacağım çocuklarımı"

Tüm varlıklarını geride bırakıp kampa sığınan aileler zor durumda, hiçbir gelirleri yok. Yiyecek ekmek bulduklarında kendilerini şanslı hisseden aileler, yağmur yağdığında perişan oluyor. Ekmekten başka yiyecek bir yemeklerinin olmadığını ifade eden Suriyeli kadın, "Soba yok, battaniye yok nasıl ısıtacağım çocuklarımı. Bir taraftan da uçakların korkusunu yaşıyoruz." dedi.

"Kelimelerin bittiği yerdeyim"

Kışla birlikte zorlukların katlandığı kampta, çadırlar su içinde kalırken yollar bataklığa dönüyor. Kamptakiler, ısınmak için ise güneşin doğmasını bekliyor.

4 aydır burada olduklarını, saldırılardan kaçıp geldiklerini belirten Suriyeli erkek, "Kelimelerin bittiği yerdeyim. Hepimiz aynı etten kemikteniz. Neden bu şekilde yaşıyoruz. Ne kadar süre böyle yaşamamız gerekiyor? Çocuklarımız soğuktan ölünceye kadar mı? Müslüman Türk halkına, recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Türkiye ve Suriye halkı tek millettir. Bize yardım edin." ifadelerini kullandı.

Burada da savaşın en büyük mağdurları çocuklar

Yaşadıkları şartların çok zor olduğunu getiren Suriyeli bir kadın ise, "Evimiz harap oldu buraya geldik ama burada da çok çaresiziz. Bize yardım edin. Burası bir insanın yaşayacağı koşullarda değil. Çocuklar bu çamurun içinde her türlü hastalığa yakalanıyor." diye konuştu.

Burada da savaşın en büyük mağdurları çocuklar. Çocuklar, buz gibi soğukta ayakları çıplak, hijyenik olmayan ortamda yaşıyorlar. Bebekler ise bu çadırlarda doğuyor.

Kendi yurtlarında sığınmacı durumunda yaşayan Suriyeliler evlerini istiyor. Esed rejimi ise kendi halkına zulmetmeye, hava saldırılarına devam ediyor.

Kamera: Fatih Şenel