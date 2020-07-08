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Rakibinin kolunu ısıran futbolcuya ceza
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında takımı Lazio'nun Lecce ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin euro para cezası aldı.
Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90+3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.
Mücadelenen hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Lig disiplin komitesi oyunucuyu, 4 maçtan men ve 10 bin euro para cezası ile cezalandırdı.
Etiketler: serie a İtalya Birinci Futbol LigiSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 23:31
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