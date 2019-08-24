Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'taki geleceği ile ilgili önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Quaresma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Kaynak: TRT Spor