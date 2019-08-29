Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile el sıkıştı.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak" ifadelerini kullanmıştı.

500 bin euro alarak Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Portekizli yıldızın, Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Portekizli yıldızın, Kasımpaşa'nın yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacağı kaydedildi.

Beşiktaş'a ikinci gelişinde iki şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 5 gol, 8 asist yaparak takımına katkıda bulunmuştu.

Kaynak: TRT Spor, AA