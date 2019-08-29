Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda..

Konuya ilişkin açıklama yapan Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.

Transfer bugün gerçekleşecek

Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak" ifadelerini kullandı.

500 bin euro alarak Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Portekizli yıldızın, sağlık kontrolünden sonra Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'a ikinci gelişinde iki şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 5 gol, 8 asist yaparak takımına katkıda bulunmuştu.

Kaynak: TRT Spor, AA