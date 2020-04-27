İngiltere, koronavirüs nedeniyle futbolda geçici kural değişikliğine gidiyor. Premier Lig yönetimi, salgın sonrası oynanacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değiştirme hakkı verilmesini talep etti.

Bu önerinin fizik ve kondisyon seviyesi düşen oyuncuları sakatlıklardan korumak için yapıldığı duyuruldu. Oyuncu değişikliği sayısının arttırılması fikri, futbolcuların evde yaptığı antrenmanların yeterli olmayacağını düşünen kulüplerden geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun da takımların bu isteğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Uzmanlar da bu tür değişikliklerin psikolojik olarak oyuncuları rahatlatacağını savundu.

Futbol federasyonu ayrıca, maçlar öncesinde ve sonrasında takımların dezenfekte edilmiş otellerde konaklamasını kararlaştırdı.