Koronavirüs nedeniyle lige ara verilen Premier Lig'de maçların başlaması için önemli bir adım atıldı.

Premier Lig ekipleri oybirliğiyle aldıkları kararla yarından itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlayacak.

Antrenmanlarda sosyal mesafe kuralına da uyulması şartı getirildi.

Premier Lig'de maçların ise ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir karar alınmadı.