Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor
Premier Lig kulüpleri oy birliğiyle bu hafta antrenmanlara başlama kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle lige ara verilen Premier Lig'de maçların başlaması için önemli bir adım atıldı.
Premier Lig ekipleri oybirliğiyle aldıkları kararla yarından itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlayacak.
Antrenmanlarda sosyal mesafe kuralına da uyulması şartı getirildi.
Premier Lig'de maçların ise ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir karar alınmadı.
Etiketler: Premier LigSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59
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