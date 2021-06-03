Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Potada play-off final heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç bugün oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Anadolu Efes
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