Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Portekiz'den gol yağmuru
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, evinde Lüksemburg'u 5-0 yenerek 16 puana yükseldi.
Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Bruno Fernandes ve Palhinha kaydetti.
36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.
Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu.
Sahadan 5-0'lık skorla ayrılan Portekiz puanını 16'ye yükseltirken Lüksemburg 6 puanda kaldı.
Etiketler: Dünya Kupası
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