Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.08.2023 15:18

Play-off turunda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 31 Ağustos Perşembe günü oynayacağı play-off turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Play-off turunda rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Claudio Filipe Ruivo Pereira olacak.

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Twente'ye TSİ 20.00'de Twente Stadı'nda konuk olacağı karşılaşmayı ise İtalyan Fabio Maresca yönetecek. Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemliğini Luca Massimi yapacak.

Yukatel Adana Demirspor'un Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de Belçika ekibi Genk'i ağırlayacağı mücadelenin hakemi de İspanyol Jose Luis Munuera olacak. Yardımcı hakemlerin Inigo Prieto ve Antonio Martinez Moreno olarak belirlendiği maçın dördüncü hakemliğini ise Jorge Figueroa Vazquez üstlenecek.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.

ETİKETLER
Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Galatasaray-Molde maçını Polonyalı hakem yönetecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
15:22
Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü
15:19
Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki cami kundaklamasını kınadı
15:16
TEKNOFEST'te ASELSAN rüzgarı esecek
14:59
19 göçmen kaçakçısı yakalandı
14:58
Ulaştırma Bakanlığının teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak
Serinlemek isteyen macera tutkunlarının adresi Göynük Kanyonu oldu
Serinlemek isteyen macera tutkunlarının adresi Göynük Kanyonu oldu
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ