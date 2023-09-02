Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.09.2023 18:30

Pendikspor Alanyaspor'u konuk ediyor

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Pendikspor Alanyaspor'u konuk ediyor

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 2 puanla haftaya 17. sırada girdi.

Konuk Corendon Alanyaspor ise 5 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Romero, Diaby, Halil Akbunar, Thuram

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Janvier, Augusto, Efecan, Eduardo 

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Hakan Karabalcık.

ETİKETLER
Alanyaspor Pendikspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Adana Demirspor Kosovalı futbolcu Arber Zeneli'yi transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:05
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:35
Avustralya Antarktika'daki bir araştırmacısı için acil kurtarma operasyonu başlattı
19:03
İzmir'deki orman yangını kontrol altında
18:35
ABD ve Fransa savunma bakanları Nijer'i görüştü
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'da 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor
18:16
İsrail polisi Eritrelilerin protestosuna gerçek mermiyle müdahale etti
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
FOTO FOKUS
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
Uşak'ta şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ