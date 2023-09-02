Pendikspor Alanyaspor'u konuk edecek

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 2 puanla haftaya 17. sırada girdi.
Konuk Corendon Alanyaspor ise 5 puanla 5. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Pendikspor: Erdem, Gökcan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Romero, Diaby, Halil Akbunar, Thuram
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Janvier, Augusto, Efecan, Eduardo
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Hakan Karabalcık.