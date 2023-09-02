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Spor
AA 02.09.2023 18:30

Pendikspor Alanyaspor'u konuk edecek

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Pendikspor Alanyaspor'u konuk edecek

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 2 puanla haftaya 17. sırada girdi.

Konuk Corendon Alanyaspor ise 5 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Romero, Diaby, Halil Akbunar, Thuram

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Janvier, Augusto, Efecan, Eduardo 

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Hakan Karabalcık.

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