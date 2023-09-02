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Spor
AA 02.09.2023 18:30

Pendikspor Alanyaspor karşılaşması berabere sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile Corendon Alanyaspor karşılaşması 1-1 tamamladı. Pendikspor 90+3'de attığı golle karşılaşmaya ortak oldu.

Pendikspor Alanyaspor karşılaşması berabere sonuçlandı
[Fotograf: AA]

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Ligdeki dördüncü maçında 3. beraberliğini alan İstanbul ekibi, puanını 3'e yükselterek haftaya kapatıyor.

Konuk Corendon Alanyaspor ise bu beraberlikle puanını 6 yükseltti.

Dk. 45 Corendon Alanyaspor adına topun başına geçen Efecan Karaca, penaltı fırsatı değerlendiremedi. Kaleci Erdem topu kornere çeldi.

GOL - Dk. 88'de Alanyaspor'dan Augusto, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL  - Dk 90+3'te Berkay Sülüngöz, Pendikspor'a beraberliği getiren golü attı. Sequeira'nın ortasına yükselen Berkay, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Oscar Romero’nun sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

42. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Augusto'nun, Gökcan Kaya'nın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde maçın hakemi Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca'nın yerden sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz tamamlandı.

51. dakikada sağ taraftan Janvier’in pasında topla buluşan Novais’in ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

56. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde Gökcan Kaya’nın sol taraftan arka direğe yaptığı ortada Diaby topu kafayla penaltı noktasına çıkardı. Diaby’nin röveşatasında meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

64. dakikada rakibinden sıyrılarak topla ilerleyen Janvier’in ceza yayında yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.

83. dakikada Romero'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Halil Akbunar'ın, ceza sahası içi sol çaprazdan kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Arka direkte dönen topa Thuram'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

GOL  88. dakikada Javier'in kendi yarı alanından ara pasında topu alan Augusto'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

GOL  90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Sequeira'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Berkay, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

Pendikspor: Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Welinton, Rassoul (Berkay Sülüngöz dk. 90+1), Sequeira, Vukovic, Lusamba (Kappel dk. 90+1), Abdoulay Diaby (Erencan Yardımcı dk. 64), Oscar Romero (Endri Çekiçi dk. 85), Halil Akbunar, Thuram.

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Umut Güneş dk. 62), Efecan Karaca (Leroy Fer dk. 84), Janvier, Augusto, Carlos Eduardo.

Goller: Berkay Sülüngöz (dk. 90 3) (Pendikspor), Augusto (dk. 88) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Lusamba, Erdem Canpolat (Pendikspor), Furkan Bayır, Augusto (Alanyaspor)

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Hakan Karabalcık.

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