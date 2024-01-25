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Spor
AA 25.01.2024 20:46

Para masa tenisi milli sporcuları Mısır'daki turnuvada 6 madalya kazandı

Para masa tenisi milli sporcuları, Mısır'da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Açık Turnuvası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Para masa tenisi milli sporcuları Mısır'daki turnuvada 6 madalya kazandı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Giza şehrinde gerçekleştirilen ITTF Para Masa Tenisi Mısır Açık Turnuvası'nda milli sporculardan Ali Öztürk, class 5 tekler kategorisinde altın madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporculardan Ebru Acer, class 11 tekler kategorisinde gümüş, Nergiz Altıntaş class 3 tekler kategorisinde, İrem Oluk class 4-5 tekler kategorisinde, Neslihan Kavas class 9-10 tekler kategorisinde, Merve Cansu Demir class 9-10 tekler kategorilerinde bronz madalya kazanan isimler oldu.

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